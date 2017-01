Die fußballlose Zeit ist bald vorbei, Freitag endet die Winterpause in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund startet am Samstag in Bremen die Mission Qualifikation für die Champions League. Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR glaubt, dass dann wieder Leben in die BVB-Aktie kommen könnte. Noch wichtiger ist für Kauper aber das enorme Potenzial, das in der jungen MAnnschaft steckt. In der kompletten Sendung mit Jochen Kauper geht es zudem um die Werte Volkswagen, BMW, Leoni, Paragon, Lion E-Mobility und SLM Solutions. Diese Sendung finden Sie HIER.