Die Stimmung an den Märkten hat sich in dieser Woche verschlechtert. Der DAX ist unter die MArke von 11.500 Punkten gefallen. Laut Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR könnte es nach den starken Zugewinnen der vergangenen Wochen eine Konsolidierung geben. Das sei allerdings ganz normal. In der kompletten Sendung mit Alfred Maydorn geht es außerdem um Volkswagen, Bayer, Nordex, Solarworld, Medigene, Tesla und BYD. Die Sendung finden Sie HIER.