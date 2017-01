Original-Research: Ergomed plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Ergomed plc

Unternehmen: Ergomed plc ISIN: GB00BN7ZCY67 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,27 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger

Vorläufige Zahlen liegen über unsere Prognose - Kursziel von 3,27 EUR bestätigt - Rating bleibt KAUFEN

Am 17.01.2017 hat die Ergomed plc ihre vorläufigen Umsatzzahlen und Auftragsbestände veröffentlicht. Mit 38 Mio. £ (VJ: 30,18 Mio. £) wurde eine 25,9%ige Steigerung erzielt und liegt somit auch über unseren Prognosen von 34,96 Mio. £ (siehe Research Comment vom 30.11.2016). Zudem wurden auch die Auftragsbestände auf etwa 70 Mio. £ weiter ausgebaut.

Die deutlichen Umsatzsteigerungen bestätigen das erfolgreiche Geschäftsmodell der Ergomed plc. Hintergrund für das starke Wachstum ist vor allem ein etwa 65%iger Anstieg des Pharmakovigilanz-Geschäfts. Daher gehen wir von einem Segmentumsatz für das Jahr 2016 im Bereich DS&MI von etwa 13,5 Mio. £ aus (VJ: 8,27 Mio. £). Der Ausbau des Pharmakovigilanz- Geschäfts wurde weiterhin über die jüngste Übernahme im November von PharmInvent vorangetrieben und konnte in 2016 bereits 0,4 Mio. £ beisteuern. Insgesamt entwickelte sich der Pharmakovigilanz- Geschäftsbereich äußert erfolgreich und bietet durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen eine sehr solide Basis.

Darüber hinaus wuchs auch der CRO-Geschäftsbereich um etwa 13% und dementsprechend gehen wir von einem Segmentumsatz von etwa 24,5 Mio. £ (VJ: 21,91 Mio. £) für das Jahr 2016 aus. Folglich wächst das Segment der Auftragsforschung weiter beständig an und liegt im Bereich unserer Erwartungen.

Der positive Zukunftstrend bestätigt sich auch durch den Ausbau des Auftragsbestands auf 70 Mio. £. Somit konnten im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 42 Mio. £ (VJ: 28 Mio. £) an weiteren Aufträgen gesichert werden. Zum Auftragsbestand hat auch die Akquisition von PharmInvent beigetragen, die weitere 7,5 Mio. £ an Aufträgen beigesteuert hat.

Neben den Segmenten CRO und DS&MI birgt die Ergomed plc auch signifikantes Upside-Potenzial über ihre Co-Developments. Ergomed plc bietet bestimmten Unternehmen die Möglichkeit, günstigere Auftragsforschung durchzuführen und ist im Gegenzug an zukünftigen Erträgen der Partner Co-Development- Gesellschaften beteiligt. Zwei dieser Co-Developments sollen schon in den nächsten Monaten weitere wichtige Meilensteine erreichen. Zudem akquirierte Ergomed plc in 2016 die vielversprechende Haemostatix Ltd., welche Blutungsstiller entwickelt und planmäßig die Phase IIb in 2017 einleiten wird und die Vermarktung für 2018 plant.

Insgesamt betrachtet wurden unsere Umsatz-Prognosen übertroffen und somit sind unsere Schätzungen als konservativ anzusehen. Zudem befindet sich Ergomed auch im Bereich der Co-Developments auf einem guten Weg und daher bestätigen wir unserer Kursziel von 3,27 EUR. Unser Rating bleibt KAUFEN.

