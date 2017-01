Ende 2016 nannten Analysten Kursziele für die Volkswagen Vz. von 150 Euro. Für das erste Quartal 2017. Die sind erreicht. Sind charttechnisch neue Ziele drin oder drohen Rücksetzer? Und was spricht fundamental für bzw. gegen VW? Eine Kurslücke aus Dieselgate, die es zu schließen gilt. Und das sei nach Einschätzung der technischen Analysten der Commerzbank möglich, sagte Patrick Kesselhut von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. 160 Euro Kursziel - das wäre möglich. Fundamental gäbe es weiterhin Licht und Schatten: Schwierig seien die drohenden Strafzölle in den USA, doch VW habe kein so starkes Standbein auf dem Markt, sich aber immerhin auf einen Vergleich mit den US-Justizbehörden im Dieselskandal geeinigt. Die Frage sei, ob die Rückstellungen nun reichten. Also doch BMW oder Daimler? Nicht notwendig, sehen Sie hier wieso nicht.