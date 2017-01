Das jüngste Interview des designierten US-Präsidenten Donald Trump sorgte für ordentlich Furore. Unverständnis und Fassungslosigkeit waren die häufigsten Reaktionen. Egal ob es um das Thema Merkel, Nato Wirtschaft, Import-Zölle oder den Brexit geht. Was zwischen den Zeilen zu lesen ist und was dabei auf die deutschen und europäischen Märkte zukommt, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank die Folgen für deutsche Märkte und Anleger.