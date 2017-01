LÜBECK (dpa-AFX) - Drägers neue "Zukunftsfabrik" hat bereits in den ersten Monaten die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Die Konzentration von Produktion und Logistik an einem Standort habe die Produktivität schon im vierten Quartal des Jahres 2016 merklich gesteigert, sagte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Stefan Dräger, am Dienstag. Für 2017 rechnet Dräger mit daraus resultierenden Einsparungen von rund neun Millionen Euro. Die Zukunftsfabrik werde einen großen Beitrag zum qualifizierten Überleben des Unternehmens leisten, sagte er. Der Dräger-Konzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik./ems/DP/jha

ISIN DE0005550636

AXC0167 2017-01-17/15:22