LÜBECK (dpa-AFX) - Drägers neue "Zukunftsfabrik" hat bereits in den ersten Monaten die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Die Konzentration von Produktion und Logistik an einem Standort habe die Produktivität schon im vierten Quartal des Jahres 2016 merklich gesteigert, sagte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Stefan Dräger, am Dienstag. Für 2017 rechnet Dräger damit, dass sich daraus Einsparungen von rund neun Millionen Euro ergeben. Das werde einen großen Beitrag zum Überleben des Unternehmens leisten, sagte er.

Seit Anfang 2015 hat Dräger nach eigenen Angaben 71,5 Millionen Euro in das Projekt "Zukunftsfabrik" investiert. Dafür sind auf einem bestehenden Gelände am südlichen Stadtrand Lübecks drei neue Werkshallen gebaut und drei weitere umgebaut worden.

"Unsere bisherigen Produktions- und Logistikabläufe sind im heutigen Wettbewerbsumfeld zunehmend an ihre Grenzen gestoßen", sagte der Leiter des Produktionsstandortes Lübeck, Stephan Kruse. Er plant die Abläufe kundenorientierter und nachfragegesteuerter. Helfen könnte dabei auch eine neue flexible Arbeitszeitregelung, die nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Siegfrid Kasang bis 2019 umgesetzt werden soll.

Bei der Standortdiskussion im Jahre 2004 hatte Dräger wegen hoher Produktionskosten über eine Verlagerung der Medizintechnik-Produktion nach Tschechien nachgedacht. "Diese Überlegungen sind endgültig vom Tisch. Die 'Zukunftsfabrik' macht unser Unternehmen zukunftssicherer, als es eine Verlagerung ins Ausland je gekonnt hätte", sagte Dräger.

Der im TecDax notierte Dräger-Konzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik. Er beschäftigte Ende 2016 weltweit rund 13 300 Mitarbeiter, davon knapp 5000 in Lübeck./ems/DP/stw

ISIN DE0005550636

AXC0170 2017-01-17/15:29