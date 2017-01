Die ZEW-Konjunkturdaten für den Januar sind durchwachsen. Als richtungsweisender Indikator für den Ifo-Index schauen die Anleger natürlich auf die Daten, die aktuelle Lagebewertung und auch die Erwartungen. Was das für die Märkte bedeutet und welche Stellung die Konjunkturdaten aktuell haben, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank was Sie über die derzeitige Konjunkturlage wissen sollten und für sich verwerten können.