Köln (ots) - Mit Zwangsstörungen im Dschungelcamp: Wie lange Hanka Rackwitz wohl durchhält?



Wie kann das funktionieren? Trotz ihrer Zwangserkrankungen gehört auch Hanka Rackwitz zu den Bewohnern des Dschungelcamps 2017. Erst vor wenigen Wochen hat die Leipzigerin, die viele Fernsehzuschauer als taffe Immobilienmaklerin aus der Doku-Soap "mieten kaufen wohnen" kennen, bei stern TV über ihren schwierigen Alltag gesprochen, der von ihren Zwängen bestimmt wird. Dabei zeigte sich: Schon der Kontakt mit vielen Alltagsgegenständen löst Panik in ihr aus. Und: Andere Menschen zu berühren, ist für sie eigentlich unmöglich. "Die Vernunft hat keine Chance gegen diesen Zustand", sagte Rackwitz damals bei stern TV. Wie also schafft sie es nun, im Dschungel zu leben - auf engstem Raum mit den anderen Camp-Bewohnern? Wie lange wird sie durchhalten? Und warum konnte sie - trotz ihrer Ängste - so ruhig bleiben, als bei einer Dschungelprüfung Ratten und Würmer auf ihr herumkrabbelten? stern TV hat mit ihrer Schwester Antje König und mit dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Professor Dr. Ulrich Voderholzer über die Extremsituation gesprochen, der sich Hanka Rackwitz derzeit aussetzt. Was sie dazu sagen? Warum vor allem ihre Schwester das Experiment mit Sorge betrachtet? Und wie sich das Abenteuer auf ihre Zwänge auswirken kann - Mittwoch ab 23.15 Uhr live bei stern TV.



Wer hat das Zeug zum Dschungelkönig? Kandidaten-Check mit Olivia Jones und Peer Kusmagk



Sie waren selbst im Dschungelcamp, kämpften sich durch nervenaufreibende Prüfungen und schafften es am Ende bis ganz nach vorne: Olivia Jones und Peer Kusmagk. Während er im Camp unermüdlich gegen Lästereien und Ausgrenzung kämpfte, aber schließlich mit dem Titel belohnt wurde, schaffte es Olivia Jones als "Siegerin der Herzen" auf den zweiten Platz. Zuletzt machte die Drag-Queen vor allem deshalb Schlagzeilen, weil sie sich in einer komplizierten Operation die Beine um sechs Zentimeter verkürzen ließ. Das aktuelle Geschehen im Dschungel verfolgt sie natürlich trotzdem täglich ganz genau. Und bei stern TV zieht Olivia Jones gemeinsam mit Peer Kusmagk Zwischenbilanz: Wie die beiden die aktuellen Kandidaten beurteilen und wen sie als heißen Anwärter auf die Dschungelkrone 2017 sehen - darüber sprechen Olivia Jones und Peer Kusmagk live in der Sendung mit Steffen Hallaschka.



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0