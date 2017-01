FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Ölkonzern Exxon Mobil stemmt eine Milliardenübernahme. Für zunächst 5,6 Milliarden US-Dollar in eigenen Aktien erwirbt der Ölproduzent mehrere Unternehmen aus dem Besitz der Bass-Familie. Exxon sichert sich dadurch Ölreserven im Umfang von 3,4 Milliarden Barrel, die im so genannten Delaware Basin in New Mexico lagern, wie der Konzern mitteilte. Zu dem Kaufpreis in eigenen Aktien kommen noch bis zu 1 Milliarde Dollar in bar dazu, die ab 2020 bis 2032 zahlbar sind.

Exxon verspricht, mit den zugekauften Aktivitäten auch Renditen bei niedrigen Ölpreisen erzielen zu können. Die gekauften Unternehmen bewirtschaften rund 300 Quadratkilometer Land und fördern derzeit 18.000 Barrel täglich.

January 17, 2017 09:19 ET (14:19 GMT)

