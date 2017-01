Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bayreuth (pta026/17.01.2017/15:30) - Bayreuth, 17. Januar 2017 - Die 7C

Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in

Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute die am 16. Januar 2017 beschlossene

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Für sämtliche der 765.766 Aktien liegen

Zeichnungserklärungen vor. Demnach hat die Gesellschaft ihr Grundkapital auf der

Grundlage des genehmigten Kapitals 2016 von EUR 42.532.132,00 um EUR 765.766,00

auf EUR 43.297.898,00 durch Ausgabe von insgesamt 765.766 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien gegen Bareinlage erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre der

Gesellschaft war ausgeschlossen.

Der vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegte

Platzierungspreis betrug EUR 2,30 je Aktie. Die neuen Aktien wurden bei

internationalen Investoren platziert.



Der Emissionserlös in Höhe von EUR 1,76 Mio. soll dazu verwendet werden, den

geplanten Portfolioausbau auf 115 MWp fortzusetzen sowie die solide

Eigenkapitalquote beizubehalten. Diese Platzierung ist zugleich der erste

Schritt, um gemäß dem Geschäftsplan 2016-18 das Eigenkapital der

Gesellschaft im Jahr 2017 um insgesamt EUR 3,4 Mio. zu stärken.



Ende der Ad-hoc-Mitteilung



Für weitere Informationen:

7C Solarparken AG

An der Feuerwache 15

95445 Bayreuth,

Deutschland

www.solarparken.com

Steven De Proost, CEO

info@solarparken.com

Tel. +49 (0) (921) 230557 77



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1484663400369



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2017 09:30 ET (14:30 GMT)