Lauda-Königshofen - Wirecard-Aktie: Dynamische Kurszuwächse möglich! Chartanalyse Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte das Papier von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in 2015 ein bisheriges Jahreshoch von 48,96 Euro und schlug anschließend eine Seitwärtskonsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

