Lieber Leser

die Daimler-Aktie hat in den vergangenen Monaten mit dem Gesamtmarkt eine Erholung hinter sich gebracht. Knapp 40 % stehen seit August letzten Jahres zu Buche. Vor allem in den letzten Wochen wurde es jedoch aus der markttechnischen Perspektive interessant, denn der Kurs erreichte die mittelfristige Abwärtstrendlinie, die den seit 2015 bestehenden Korrekturtrend markiert. Sie verläuft in einem Bereich bei 70,50 Euro je Aktie. Gleichzeitig verläuft der 100-Wochendurchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...