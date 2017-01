Verschärfte Protestkundgebungen und Sicherheitsvorkehrungen haben dem Luxusjuwelier Tiffany das Weihnachtsgeschäft verdorben. In seiner Vorzeigefiliale in der Nähe des Trump Towers blieben vermehrt Kunden aus.

Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hat dem Luxusjuwelier Tiffany das Weihnachtsgeschäft verdorben. In der Vorzeigefiliale auf der New Yorker Prachtmeile Fifth Avenue blieben wegen Protestkundgebungen sowie verschärften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...