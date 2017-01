Liebe Leser,

BB Biotech gab sich alle Mühe, seinen Anlegern das Wochenende zu vermiesen. Die Holding unterrichtete vorab in einer Ad-hoc-Meldung über einen Verlust in Höhe von 802 Mio. Schweizer Franken für das vergangene Geschäftsjahr. Paradoxerweise ist die Mitteilung aber nicht ganz so übel, wie sie im ersten Moment klingt.

Deutliche Verbesserung gegenüber 1. Halbjahr

Zwar handelt es sich um einen deutlichen Rückschritt zum Vorjahr, dass man noch mit einem Gewinn von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...