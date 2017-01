Neuzugang in der bewährten CASHINFINITY Produktfamilie erleichtert Cash-Recycling für Einzelhändler mit größerem Bargeldaufkommen

NEU-ISENBURG, Germany, Jan. 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter dem Motto "Bargeld in stetiger Bewegung" präsentiert Glory Global Solutions vom 05. bis 09. März 2017 auf der EuroShop in Düsseldorf innovative, effiziente und sichere Lösungen zur automatisierten Bargeldverarbeitung in allen Handelssegmenten. Für einen rundum geschlossenen Bargeldkreislauf von Front- bis Backoffice stellt Glory in Halle 6, Stand C80 zur optimalen Ergänzung des CASHINFINITY Portfolios neue Lösungen für die Verarbeitung größerer Bargeldvolumina vor.

Bargeld als Kosten- und Risikofaktor für den Handel

Trotz moderner Bezahlmethoden ist Bargeld für die Mehrzahl der deutschen Verbraucher nach wie vor das Zahlungsmittel Nummer Eins. Für den Handel birgt der tägliche Umgang und die Verarbeitung von großen Mengen an Bargeld allerdings einige Kosten und Risiken. Von der Bargeldlogistik durch Werttransportdienstleister, über die Handhabung durch das Personal in den Filialen, bis hin zu Investitionen in Kassen- und Backofficesysteme bindet Bargeld in allen Prozessschritten viele Ressourcen. "Wir bei Glory sehen den Bargeldkreislauf analog zu einer Lieferkette, bei der Bargeld von einem Punkt zum nächsten transferiert wird. Entlang dieses Prozesses existieren oft unerkannte Ineffizienzen, die mit hohen Kosten für den Handel einhergehen. Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite und entwickeln gemeinsam individuelle Lösungen für sämtliche Prozessstufen, um alle Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Unnötig gebundene Ressourcen werden so frei und können sinnvoll eingesetzt werden", erklärt Thomas Rausch, Sales Director Retail Germany bei Glory.

Glory-Lösungen für eine rundum optimierte Prozesskette

Durch die Automatisierung können Händler Cash-Management-Prozesse verbessern und so die Wertschöpfung erhöhen. Glory bietet für diese Zwecke eine große Bandbreite an unterschiedlichen Lösungen, die die individuellen Anforderungen und Wünsche einzelner Händler berücksichtigen. Zur Ergänzung des CASHINFINITY Portfolios präsentiert der Bargeldexperte in diesem Jahr neue Lösungen für die Bargeldzählung, -echtheitsprüfung, -bevorratung und -ausgabe.

Das Highlight des Messeauftritts von Glory ist ein neues Produkt für die Verarbeitung besonders großer Volumina an Banknoten. Am Glory Stand C80 in Halle 6 zeigt Glory die innovative Lösung erstmalig für Messebesucher. Das Gerät ist besonders flexibel und kann sowohl im Front- als auch im Backoffice der Handelsfiliale eingesetzt werden. Eingezahlte Banknoten werden automatisch auf Echtheit geprüft und vom System sicher vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Weiterhin präsentiert Glory auf der diesjährigen EuroShop den neuen Münzrollengeber CI-100R. Glory stellt dem Einzelhandel mit dem CI-100R eine sichere Methode für die Aufbewahrung und schnelle Ausgabe von Münzrollen zur Verfügung. Das Gerät eignet sich ideal für den Einsatz im Backoffice, um Münzgeld nicht nur sicher zu verwahren, sondern auch schnell für die Kassenbestückung vorzubereiten. Kassenschubladen sind so jederzeit mit ausreichend und passendem Wechselgeld gefüllt und Betriebsabläufe werden optimiert. Die Lösung erlaubt ein ideales Zusammenspiel mit Banknoten- und Münzrecyclern im Frontoffice (CI-10) und Backoffice (CI-100), sowie mit der Cash-Management-Software (CI-Server). Durch das flexibel erweiterbare System können Einzelhandelsunternehmen ein vollkommen sicheres, geschlossenes und effizientes Bargeldmanagement in der Filiale erreichen.

Effizientes und sicheres Bargeldmanagement mit CASHINIFNITY

CASHINFINITY steht für einen rundum geschlossenen Bargeldkreislauf. Das System kann flexibel am POS integriert werden und gestaltet das Bargeldmanagement nicht nur effizienter, sondern sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit. Durch die Automatisierung der Bargeldprozesse wird ein manueller Zugriff auf das Bargeld vermieden und Abrechnungsdifferenzen gehören der Vergangenheit an. Gleichzeitig wird das Verkaufspersonal von der Kassenverantwortung und dem zeitaufwändigen händischen Abzählen von Wechselgeld entlastet und kann die neu gewonnene Zeit voll und ganz in den Kundenservice investieren. Da falsche Banknoten zuverlässig vom System erkannt werden, können Betrugsversuche ausgeschlossen werden.

Über Glory Global Solutions

Glory Global Solutions ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die Bargeldverarbeitung und damit verbundener Beratungsdienstleistungen. Auf Basis innovativer Technologien und Dienstleistungen konzipiert das Unternehmen Lösungen, die die Sicherheit und Effizienz im Umgang mit Bargeld erhöhen, Betriebskosten senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern. Zum Kundenkreis von Glory Global Solutions zählen neben Banken und Einzelhändlern auch Unternehmen der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist Basingstoke/Großbritannien. Der Sitz der deutschen Niederlassung ist Neu-Isenburg. Weltweit beschäftigt Glory Global Solutions mehr als 3.000 spezialisierte Mitarbeiter/innen in Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Europa, Asien und Nordamerika. Das Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst mehr als 100 Länder.

Glory Global Solutions gehört als internationale Vertriebs- und Serviceeinheit zum weltweit agierenden GLORY-Konzern, der das Unternehmen durch seine technische Expertise unterstützt. Die japanische GLORY LTD blickt auf eine annähernd 100-jährige Firmengeschichte zurück.

Durch konsequente Kundenorientierung und den Einsatz innovativer Technologien ist das Unternehmen Pionier in der Entwicklung und der Produktion von Bargeldbearbeitungsmaschinen, Cash-Management-Systemen sowie Verkaufs- und Serviceautomaten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gloryglobalsolutions.com (http://www.gloryglobalsolutions.com/).

Bildmaterial

Bildmaterial zur Pressemeldungen finden Sie in der Glory Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/y262hs6o3qzgp7u/AAB9QcHXLnHzl72SSGftTfr9a?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/y262hs6o3qzgp7u/AAB9QcHXLnHzl72SSGftTfr9a?dl=0)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt Glory

Szandra Pap, Marketing Manager DACH

Glory Global Solutions (Germany) GmbH

Thomas-Edison-Platz 1, 63263 Neu-Isenburg

Telefon: + 49 (0) 6102/ 8334-0

E-Mail: presse@de.glory-global.com (mailto:presse@de.glory-global.com)

Pressekontakt Agentur

Jana Felber / Tina Franke

Flutlicht GmbH - Agentur für Kommunikation

Allersberger Straße 185-G, 90461 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911/47495-0

E-Mail: glory@flutlicht.biz (mailto:glory@flutlicht.biz)

