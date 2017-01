Tagesausblick für 18.01.: DAX weiter Seitwärts. Banken und Biotech im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Großbritanniens Premierministerin Theresa May stellte heute einen Zwölf-Punkt-Plan für die anstehenden Brexit-Verhandlungen vor. Während der Euro/britische Pfund-Kurs daraufhin einknickte zeigten sich die Aktienanleger erleichtert und der DAX® zog wieder in Richtung 11.570 Punkte. Die Aktie von Deutsche Lufthansa profitierte dabei von Meldungen wonach Ethiad möglicherweise bei der Frankfurter Airline einsteigt. Die Aktien von Südzucker und Uniper wurden derweil von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Auf der Verliererseite zeigten sich unter anderem Biotechaktien wie Evotec und Medigene sowie der Windanlagenbauer Nordex.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten an. Zudem werden weitere US-Banken ihre Ergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Aus technischer Sicht lohnt der Blick auf Bilfinger, BMW und TUI.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Citigroup und Goldman Sachs Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Konkurrenten wie Bank of America, J.P.Morgen und Morgan Stanley konnten zuletzt überzeugende Zahlen zeigen. Damit dürften auch die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank weiter im Fokus vieler Anleger liegen.

Charttechnische Signale

Bilfinger - MACD short

BMW - Slow Stochastic dreht nach oben. Unterstützung bei 38,2%-Retracementlinie bei EUR 86,40

Medigene - sackt unter 10-Tage-Durchschnittslinie, MACD short

K+S - neues 52-Wochenhoch

TUI - charttechnischer Hammer bei EUR 12,90

Weitere charttechnische Signale finden Sie auf dem kostenlosen Tradingdesk von HypoVereinsbank onemarkets - tradingdesk.onemarkets.de

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Dezember

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember

USA - Industrieproduktion, Dezember

USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.630/11.880/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.380/11.530 Punkte.

Der DAX® startete schwach in den heutigen Handel und tauchte zeitweise auf 11.430 Punkte ab. Um die Mittagszeit drehte der Index allerdings wieder nach oben und schloss in der kurzfristigen Range 11.530/11.630 Punkte. Noch fehlt es an Signalen für einen signifikanten Ausbruch aus der Bandbreite. Auf der Oberseite hat der DAX® die Chance auf einen Anstieg auf 11.880 und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Sackt der Index signifikant unter 11.530 Punkte droht eine Korrekktur bis 11.380 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2016 - 17.01.2017.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2012 - 17.01.2017.

