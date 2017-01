Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de:(17.01.2017) Skepsis für 2017 Die Autoverkäufe in Europa haben Ende 2016 nicht mehr so stark zugelegt wie im Großteil des Jahres. Mit 1,14 Millionen Pkw lag die Zahl der Neuzulassungen in der EU im Dezember 3,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...