ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit Abgaben hat der Aktienmarkt in Zürich am Dienstag den Handel beendet. Allerdings konnte sich der SMI von seinem Tagestief wieder etwas erholen, was Teilnehmer auf die Rede der britischen Premierministerin Theresa May zurückführten. Hier seien negative Überraschungen ausgeblieben. Im Vorfeld hatte es Sorgen bezüglich der Aussagen von May gegeben. "Ein harter Brexit ist vorne und hinten eingepreist gewesen", sagte ein Händler.

May ließ keinen Zweifel daran, dass sie einen vollständigen Austritt aus der EU und auch aus dem gemeinsamen Binnenmarkt anstrebe. Zugleich machte sich die britische Regierungschefin für ein Handelsabkommen mit der EU stark, um auch künftig den Warenaustausch mit der EU zu ermöglichen.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 8.304 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 50,54 (zuvor: 43,57) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten zeigten sich erneut die Versicherer und Bankenwerte schwach und bauten damit die Verluste vom Vortag aus. Zurich Insurance verloren 1,1 Prozent, für Swiss Re ging es um 0,8 Prozent nach unten, CS Group fielen um 1,1 Prozent und die Aktie der UBS verzeichnete ein Minus von 0,8 Prozent.

Einen deutlichen Satz nach oben machte die Aktie von Lindt & Sprüngli, die sich um 4,8 Prozent verbesserte. Der Schokoladehersteller ist 2016 schneller gewachsen als der Gesamtmarkt. Die Gruppe konnte ihren Umsatz um 6,8 Prozent auf 3,9 Milliarden Franken steigern. Bereinigt um Währungseffekte kletterte der Umsatz um 6 Prozent und lag damit am unteren Ende der strategischen Zielbandbreite von 6 bis 8 Prozent. Der Umsatzanstieg wurde nach Unternehmensangaben trotz "eines anhaltend schwierigen Marktumfeldes" erreicht, das durch stagnierende und rückläufige Schokolade-Märkte, verhaltene Konsumentenstimmung, hohe Rohstoffpreise und zunehmenden Preisdruck der Handelspartner gekennzeichnet sei.

