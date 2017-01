Liebe Leser,

Lufthansa hat bereits 40 Maschine samt Crew von Air Berlin angemietet. Zudem steht derzeit zur Diskussion, ob der deutsche Branchenführer möglicherweise die gesamte Air Berlin übernimmt. Der Grund: Die Lufthansa will so verhindern, dass der Billigflugkonkurrenz Ryanair und Easyjet noch mehr Marktanteile am deutschen Markt in die Hände fallen. Doch die Mitbewerber setzen sich nun zur Wehr.

Auch Etihad gerät ins Visier

Das "Handelsblatt" berichtet, dass Ryanair ...

