Essen (ots) - Eon-Chef Johannes Teyssen hat sich enttäuscht über den harten Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May geäußert. "Der Wert enger Partnerschaften wird heutzutage leider zunehmend weniger wertgeschätzt. Das bedauere ich als überzeugter Europäer und Transatlantiker", sagte Teyssen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe).



Trotzdem respektiere er "die demokratische Entscheidung in Großbritannien für den eigenen Weg". Zugleich äußerte Teyssen die Hoffnung, dass London und Brüssel "jetzt mit Augenmaß und dem Blick auf die längere Zukunft" über die Modalitäten des Austritts verhandeln.



Eon zählt auch in Großbritannien zu den größten Energieversorgern mit 7,6 Millionen Kunden. "Klimaschutz und der Aufbau einer dezentralen und erneuerbaren Energiewirtschaft bleiben im Kern gemeinsames Anliegen diesseits und jenseits des Ärmelkanals", betonte Teyssen.



autorisiertes Zitat: "Der Wert enger Partnerschaften wird heutzutage leider zunehmend weniger wertgeschätzt"



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de