Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -1,12% auf 115, davor 5 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 109,65 auf 116,3), Sanochemia -2,52% auf 1,55, davor 5 Tage im Plus (14,47% Zuwachs von 1,39 auf 1,59), voestalpine -0,05% auf 37,8, davor 5 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 36,79 auf 37,82), Uniqa -0,2% auf 7,611, davor 4 Tage im Plus (1,95% Zuwachs von 7,48 auf 7,63), S Immo -0,05% auf 10,6, davor 4 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 10,33 auf 10,61), Buwog +0,43% auf 22,055, davor 4 Tage im Minus (-0,95% Verlust von 22,17 auf 21,96), DO&CO -0,67% auf 59,12, davor 3 Tage im Plus (4,04% Zuwachs von 57,21 auf 59,52), Agrana -1,7% auf 124,05, davor 3 Tage im Plus (8,79% Zuwachs von 116 auf 126,2), Porr -2,81% auf 37,905, davor 3 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von 37,35 auf 39), Frauenthal +0,07%...

Den vollständigen Artikel lesen ...