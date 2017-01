Der designierte US-Präsident Donald Trump droht Autobauern mit Strafzöllen für in Mexiko produzierte Autos. Audi hat dort bereits ein Werk. Aber die Firma gibt sich gelassen. China hat derzeit ohnehin hohe Priorität.

Es ist eine Ankündigung, die die deutsche Autoindustrie schwer treffen könnte: Der künftige US-Präsident Donald Trump will 35 Prozent Steuer auf jedes aus Mexiko eingeführte Auto erheben. Der künftige Staatschef der USA hatte die Drohung zwar in Richtung des Autobauers BMW ausgesprochen, der dort ein Werk plant. Doch Audi hat seine Produktion in Mexiko bereits eröffnet und stellt dort den Q5 her.

Audi-Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter sieht zunächst auch keinen Grund, daran etwas zu ändern. Es sei abzuwarten, was von den Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werde, sagte er dem Handelsblatt. Bislang gebe es nur Spekulationen. Zölle förderten nicht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, hob Voggenreiter hervor.

Derzeit konzentriert sich Audi ohnehin ...

