Statt aus Batterien soll der Strom fürs Elektroauto lieber aus einer Brennstoffzelle kommen. Das haben sich Autohersteller vorgenommen. Auch Energiekonzerne sollen helfen, die Technik der Politik schmackhaft zu machen.

Eine Allianz aus Autoherstellern und anderen Weltkonzernen will dem Wasserstoff-Antrieb zum Durchbruch auf der Straße verhelfen. Daimler, BMW, der Gasehersteller Linde und zehn weitere Unternehmen haben sich zum Hydrogen Council zusammengeschlossen - der Wasserstoff-Initiative, wie sie am Dienstagabend auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mitteilten. Die Unternehmen stecken momentan zusammen pro Jahr 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Technik.

