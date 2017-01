HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zum NPD-Urteil:

"Das siebenköpfige Gremium der Verfassungsrichter hat damit der Politik, ihren Institutionen und dem Staat einen herben Dämpfer verpasst - und eine historische Chance vertan. Denn die "national befreiten Zonen", in denen die NPD die demokratischen Parteien aus dem öffentlichen Leben verdrängt hat, mögen mickrig sein, aber es gibt sie noch - in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und anderen Gemeinden Ostdeutschlands. Viele NPD-Kader hatten sich während des Prozesses aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun werden sie wieder sichtbar werden. Sie werden sich mehr denn je radikalisieren und zum Kristallisationspunkt für Neonazis und irrlichternde Rechte mausern - eine gefährliche Hypothek."/DP/he

AXC0012 2017-01-18/05:35