=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7% gg Vj 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, PK zur Stahlprognose 2017, Düsseldorf 10:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zum Ergebnis der Urwahl für die Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl, 13:00 PK mit den gewählten Kandidaten, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +5.000 Personen zuvor: +2.400 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: 2,3% zuvor: 2,3% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj 11:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rede beim Deutsch-Italienischen Wirtschaftsforum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,0% *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Statuskonferenz beim Bundesbezirksgericht in San Francisco zur Einigung im Sammelverfahren zu Schadenersatzforderungen von US-Händlern wegen des Abgasskandals bei Dieselmotoren 17:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC), Minneapolis *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 21:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede beim Commonwealth Club, San Francisco - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/Gewerkschaften Verdi, DBB Beamtenbund, GEW und GDP, Beginn der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer, Berlin ===

