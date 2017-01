Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Trotz einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Lage im Euroraum geht die DekaBank davon aus, dass die EZB erst 2018 den umfangreichen Ankauf von Anleihen einstellen wird. (Börsen-Zeitung S. 5)

ARBEITSZEIT - Bundesarbeitsministerin Nahles (SPD) fordert mehr Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten - doch in Dienstleistungsbranchen ist es damit noch nicht weit her. Das zeigt eine Sonderauswertung des DGB-Index "Gute Arbeit" 2014/15 durch die Gewerkschaft Verdi. Demnach haben 54 Prozent der bei Dienstleistern Beschäftigten nur geringen oder gar keinen Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit. (Handelsblatt S. 13)

RENTEN - Obwohl die Löhne im Osten Deutschlands noch immer niedriger sind als im Westen, will Andrea Nahles die Ostrenten bis 2024 auf Westniveau anheben. Zur Kasse gebeten werden dafür mal wieder die Versicherten. (Handelsblatt S. 9)

BONI - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die SPD-Forderung nach einer schärferen Boni-Begrenzung ausgesprochen. "Ich bin ein wenig verwundert, dass Herr Gabriel, der erst vor kurzem davor warnte, jedes Problem bei der inneren Sicherheit gleich mit einem Gesetz zu lösen, jetzt plötzlich genau das in anderen Bereichen vorschlägt", schreibt Schäuble in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Die SPD hatte auf ihrer Klausurtagung beschlossen, noch in dieser Legislaturperiode die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Gehälter, Boni und Abfindungen deutlich einschränken zu wollen. (Handelsblatt S. 48)

BUNDESTAGSWAHL - Der neue Bun-des-tag wird am 24. Sep-tem-ber 2017 ge-wählt. Nach Bild-In-for-ma-tio-nen Mittwoch be-stä-tigt das Ka-bi-nett am Mittwoch den ent-spre-chen-den Ter-min-vor-schlag von Bun-des-in-nen-mi-nis-ter Tho-mas de Maizière (CDU). Der Ter-min muss dann noch von Bun-des-prä-si-dent Joa-chim Gauck offiziell fest-ge-setzt wer-den. Ur-sprüng-lich hatte auch der 17. Sep-tem-ber zur De-bat-te ge-stan-den, war aber wegen zu großer Nähe zum Ende der Sommerferien in Bayern verworfen worden. (Bild-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 00:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.