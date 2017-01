Tagesgewinner war am Dienstag Biofrontera mit 4,93% auf 3,49 (232% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,41%) vor CTS Eventim mit 4,68% auf 31,44 (197% Vol.; 1W 6,43%) und Goldcorp Inc. mit 3,77% auf 15,15 (142% Vol.; 1W 4,84%). Die Tagesverlierer: Zalando mit -5,98% auf 37,28 (348% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,11%), Honda Motor mit -4,05% auf 27,23 (173% Vol.; 1W -3,99%), Qualcomm Incorporated mit -4,02% auf 64,19 (267% Vol.; 1W -2,19%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (33579,54 Mio.), BP Plc (32903,95) und Vodafone (32528,76). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Zalando (348%), Qualcomm Incorporated (267%) und Garmin (243%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

