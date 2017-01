Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-18 / 07:55 *ADLER Real Estate AG: Verkauf der Anteile an conwert erfolgreich abgeschlossen* *- *422 Millionen Euro erhalten - Mittel sollen zur Schuldentilgung verwendet werden - Positive Auswirkungen auf Finanzkennzahlen *Berlin, den 18. Januar 2017:* Der ADLER Real Estate AG sind 422 Millionen Euro aus dem Verkauf ihres 26-prozentigen Anteils an der conwert Immobilien Invest SE an die Vonovia SE im Rahmen des freiwilligen Angebots der Vonovia an die Aktionäre der conwert zugeflossen. ADLER plant, die aus der Transaktion zugeflossenen Mittel zur Rückzahlung höherverzinslicher Bankschulden und Kapitalmarktanleihen zu verwenden, um die Bilanzstruktur zu verbessern und den laufenden Zinsaufwand zu reduzieren. ADLER erwartet dadurch im laufenden Geschäftsjahr rund 10 Millionen Euro an zusätzlichen Funds from Operations (FFO I). Außerdem werden sich der Loan-to-Value (LTV) und die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung (WACD) weiter verbessern. Mit der Verbesserung der Finanzkennzahlen rückt ADLER deutlich näher an die Peer Group heran und dürfte damit weiter an Attraktivität für Investoren gewinnen. Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG, sagte dazu: "Für unser Unternehmen und seine Aktionäre ist der endgültige Abschluss der Transaktion eine gute Nachricht. Denn der Verkauf hat nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil von gut 50 Millionen gebracht, die geplante Rückzahlung von höherverzinslichen Schulden erbringt auch eine höhere Rendite als sie momentan mit der Akquisition von Immobilienportfolien zu erzielen ist." *Ihre Kontakte für Rückfragen:* Dr. Rolf-Dieter Grass ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (0)30 2000 91 429 mailto: r.grass@adler-ag.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ADLER Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-01-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0 Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 537255 2017-01-18 1: mailto:mailto:%20r.grass@adler-ag.com

