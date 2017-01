Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Dezember kräftig erhöht, vor allem wegen der steigenden Preise für Sprit und Heizöl. Im Dezember sprang die jährliche Inflationsrate auf 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Das ist die höchste Rate seit Juli 2013. Von Januar bis November hatten die Inflationsraten durchweg unterhalb von 1 Prozent gelegen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 3. Januar.

Binnen Monatsfrist stiegen die Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen im Schnitt um 0,7 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Der Hauptgrund für den Preissprung: Erstmals seit Herbst 2013 mussten Verbraucher für Tanken und Heizen wieder tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat. Energie war im Dezember um 2,5 Prozent teuer als vor Jahresfrist, als Sprit und Heizöl zeitweise extrem günstig waren. Im Jahresverlauf 2016 hatte die Preisentwicklung bei Energie die Gesamtteuerung gedämpft. Noch im November war Energie um 2,7 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland stieg um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Index um 1,0. Auch die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI wurden somit bestätigt. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB)

In letzter Zeit haben sich die Zeichen gemehrt, dass die lange Phase einer extrem niedrigen Inflation in Deutschland und auch in der Eurozone zu Ende geht. Insbesondere die Ölpreise haben sich von ihren Tiefständen gelöst und deren Anstieg arbeitet sich zunehmend in die Erzeuger- und Verbraucherpreise vor.

Im gesamten Jahr 2016 stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland im Schnitt um 0,5 Prozent. Die Jahresinflation lag damit etwas höher als im Jahr 2015 mit 0,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.