Technologie und Auto-Unternehmen liefern sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen, um das beste und sicherste selbstfahrende Auto auf den Markt zu bringen. Die Unternehmen widmen sich dem Problem der hohen Zahl an Verkehrstoten, gleichzeitig bekommen sie mehr Hilfe von den Regulierungsbehörden und werden natürlich auch vom Umsatzpotenzial angezogen.



Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie weiterentwickelt, ist erstaunlich. Das bedeutet aber auch, dass die meisten von uns wahrscheinlich ein paar wichtige Entwicklungsschritte verpasst haben. Im Folgenden erfährst du 9 Fakten, damit du wieder komplett up to date bist.

Waymo von Google hat gerade die Kosten des LIDAR um 90 % senken können. Google von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...