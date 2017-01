Im Jahr 2015 brach der Aktienkurs von Hugo Boss ein. In 2016 folgte eine Stabilisierung. Und in 2017 geht es womöglich wieder aufwärts? Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Hugo Boss vor.

Gute Nachrichten aus Metzingen. Vorgestern meldete der Modekonzern Hugo Boss, dass man die selbst angestrebten Jahresziele für 2016 erreicht habe. Insbesondere im eigenen Einzelhandel habe Hugo Boss Fortschritte erzielt. "Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In China haben wir im zweiten Halbjahr den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet", kommentierte Vorstandsboss Mark Langer. Auf vorläufiger, nicht testierter Basis habe Hugo Boss im Gesamtjahr 2016 einen Umsatz von 2,69 Mrd. Euro erzielt, was einem Minus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Vorbehaltlich des noch andauernden Jahresabschlusses geht der Konzern davon aus, dass das operative Ergebnis in 2016 am oberen ...

