Liebe Trader,

zwischen März 2015 und Dezember letzten Jahres tendierte das Wertpapier von Daimler in einem mittelfristigen Abwärtstrend und verlor in der Summe etwas mehr als 47 Prozent an Wert. Doch von den Jahrestiefs aus Mitte 2016 bei 50,83 Euro konnte sich die Aktie wieder zur Oberseite lösen und stieg in einem volatilen Aufwärtstrendkanal bis Ende vergangenen Jahres an ihre Märzhochs an. Aber erst ein dynamischer Ausbruch darüber ermöglichte einen deutlichen Kurssprung, sowie einen anschließenden Anstieg auf ein aktuelles Jahreshoch von 73,23 Euro. Hierbei gelang es sogar kurzfristig den markanten Abwärtstrendkanal zu überwinden und damit ein Kaufsignal aufzustellen. Vergangene Handelswoche folgte jedoch ein überraschender Rückschlag, der innerhalb eines Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau 68,52 Euro abwärts geführt hat. Dieser wird aber bereits seit Beginn dieser Woche wieder gekauft, wodurch ein regelkonformer Rücklauf auf das Ausbruchsniveau nun abgeschlossen sein könnte und daher das übergeordnete Kaufsignal weiter umgesetzt werden kann.

Long-Chance:

Solange sich die Kursnotierungen der Daimler AG oberhalb der Mehrfachunterstützung von 68,52 Euro aufhalten, kann jederzeit eine Fortsetzung des Kaufsignals in Richtung 75,00 Euro erfolgen, darüber können Kursgewinne der Aktie sogar bis in den runden Bereich von 80,00 Euro aufwärts reichen und machen ein Long-Investment dadurch äußerst attraktiv. Als einschlägige Ausstiegsmarke bei einem Long-Investment ist das Niveau von 65,00 Euro anzusetzen - darunter ist mit einem Wiedereintauchen des Basiswertes in den mittelfristigen Abwärtstrendkanal zu rechnen, was im weiteren Verlauf noch viel größere Kursabgaben auf das Niveau von rund 55,00 Euro bereithalten sollte. Damit würde sich ein erneuter Angriff auf den Abwärtstrendkanal aber auf unbestimmte Zeit verschieben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 70,35 Euro

Kursziel: 73,23 / 75,00 / 80,00 Euro

Stopp: < 65,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,35 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tagechart:



Daimler AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 70,35 Euro; 08:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

