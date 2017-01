Liebe Leser,

seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) im Jahre 2011 ist die Atomwende in Deutschland beschlossene Sache. Im Zuge des Nuklearausstiegs verpflichteten sich die Energieversorger RWE, Vattenfall, EnBW und der Düsseldorfer Stromgigant E.ON zu einer kooperativen Regelung zur Entsorgung der Atommüll-Altlasten. Für insgesamt 23,6 Milliarden müssen sich jene Anbieter nun von der Last sowie den Risiken der Müll-Endlagerung loskaufen.

Im Falle E.ONs sehen die Behörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...