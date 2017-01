Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg kam am Vortag zunächst deutlich zurück. Der Titel tauchte unter die Marke von 64,00 Euro ab. Im weiteren Verlauf konnte das Papier allerdings wieder deutlich hochziehen und nahe am Tageshoch aus dem Handel gehen ...

