Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen überwiegend mit kleinen Gewinnen in den Mittwoch. DAX, Euro-Stoxx-50 und auch der am Vortag sehr schwache britische FTSE-100 notieren im frühen Handel gut behauptet. Auch MDAX und TecDAX legen etwas zu. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.558 Punkte. Händler sprechen von kleineren Anschlussgewinnen nach dem Erholungsschub vom Dienstagnachmittag. Etwas gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus Asien.

Mit einem Ausbruch des DAX aus seiner Seitwärtsspanne zwischen gut 11.400 Punkten und knapp 11.700 Punkten rechnen Händler aber erst einmal nicht. "Vor dem Amtsantritt von Donald Trump am Freitag ist eine neue Rally-Runde eher unwahrscheinlich", sagt ein Marktteilnehmer. Zuletzt ist angesichts der Aussagen zu Schutzzöllen Ernüchterung über den künftigen US-Präsidenten eingekehrt.

Positiv gesehen wird die Yuan-Stärke, die chinesische Währung wurde gegen den Dollar auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten gefixt. In der jüngsten Fondsmanager-Umfrage von Merrill Lynch war eine Yuan-Abwertung noch als eines der großen Marktrisiken genannt worden. Das britische Pfund kommt nach seiner Rally am Dienstagnachmittag zum Dollar etwas zurück, was dem Londoner Aktienmarkt Unterstützung liefert. Auch sonst stabilisiert sich der Dollar wieder etwas.

Versorger und ASML auf der Gewinnerseite

Die zuletzt wieder gefallenen Renditen verleihen zinsreagiblen Branchen wie den Versorgern Rückenwind. Eon gewinnen 1,2 Prozent auf 7,33 Euro, nachdem Barclays die Aktie auf die Kaufliste genommen hat. RWE steigen um 0,9 Prozent. Der Kurs der Eon-Tochter Uniper verliert dagegen 0,6 Prozent, weil Barclays hier seine Kaufempfehlung zurückgezogen hat.

Positiv werden die Quartalszahlen von ASML kommentiert. Der niederländische Technologie-Konzern hat Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert, der Kurs schnellt daraufhin um 4,7 Prozent nach oben. Auch die Margenentwicklung dürfte den Kurs stützen, so Händler. Die Bruttomarge soll im laufenden Quartal bei rund 47 Prozent liegen. Europäische Technologie-Aktien verzeichnen mit einem Plus von 0,6 Prozent den stärksten Anstieg unter den Branchenindizes. Infineon gewinnen 1,2 Prozent.

Nächste Gewinnwarnung bei Pearson

Dagegen brechen Pearson um 20 Prozent ein. "Die Reihe der Gewinnwarnungen geht weiter", so ein Händler zu dem Verlagshaus. Nun habe Pearson den Ausblick für 2017/18 gesenkt. Der Index der europäischen Medienaktien leidet mit einem Minus von 1,3 Prozent und führt die Verliererliste bei den Branchenindizes an.

Im SDAX fallen SAF Holland um 5,6 Prozent. Der LKW-Zulieferer strukturiert das Nordamerika-Geschäft um, dadurch entstehen Kosten von bis zu 10 Millionen Dollar. Equinet hat die Aktie darauf auf "Accumulate" von "Buy" gesenkt. Das Haus rechnet ab 2018 mit positiven Effekten aus der Restrukturierung.

Gerresheimer Glas wiederum steigen um 5,6 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Titel auf die Kaufliste genommen.

Leichte Abgaben bei Bankenaktien vor Goldman Sachs und Citigroup

Bei den Branchen stehen mit den Zahlen von Citigroup und Goldman Sachs die Banken weiter im Blick. Die beiden Institute öffnen am Nachmittag ihre Bücher. Nach dem Bericht von Morgan Stanley waren die Bankenaktien am Dienstag deutlich zurückgekommen und hatten in den USA die Verliererliste angeführt. Auf die Stimmung für die Banken drückten auch die wieder gesunkenen Renditen. Der Branchenindex gibt um 0,6 Prozent nach. Am Anleihemarkt

Neue Impulse für die Märkte könnten am Nachmittag von der US-Industrieproduktion und den US-Verbraucherpreisen kommen. Der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank kommt erst am Abend und damit zu spät für die europäischen Börsen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.285,22 0,01 0,18 -0,16 Stoxx-50 3.011,35 0,11 3,40 0,03 DAX 11.554,14 0,12 14,14 0,64 MDAX 22.505,00 0,13 28,44 1,42 TecDAX 1.838,98 0,17 3,08 1,50 SDAX 9.712,74 0,04 4,31 2,03 FTSE 7.236,65 0,23 16,27 1,31 CAC 4.845,52 -0,29 -14,17 -0,35 Bund-Future 163,64 -0,25 -0,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0692 +0,12% 1,0679 1,0702 +1,7% EUR/JPY 121,1204 +0,11% 120,9849 120,76 -3,3% EUR/CHF 1,0714 -0,10% 1,0725 1,0725 +0,0% EUR/GBP 0,8683 +0,55% 0,8648 1,1559 +1,9% USD/JPY 113,30 +0,00% 113,30 112,81 -3,1% GBP/USD 1,2314 -0,27% 1,2348 1,2374 -0,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,63 52,48 +0,3% 0,15 -2,0% Brent/ICE 55,80 55,47 +0,6% 0,33 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,51 1.216,85 -0,4% -4,35 +5,3% Silber (Spot) 17,14 17,20 -0,4% -0,06 +7,6% Platin (Spot) 973,20 976,50 -0,3% -3,30 +7,7% Kupfer-Future 2,63 2,63 +0,1% +0,00 +4,9% DJG/hru/gos

