Der DAX startete heute mit leichten Gewinnen in den Tag. Dennoch bleiben die Anleger auf der Hut. Am heutigen Abend wird sich Fed-Chefin Janet Yellen zur aktuellen und künftigen Geldpolitik in den USA äußern. Darüber hinaus wird am Freitag Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Zudem nimmt die US-Bilanzsaison Fahrt auf. Unterdessen hat das US-Justizministerium dem Vergleich mit der Deutschen Bank offiziell zugestimmt. Holger Scholze berichtet.