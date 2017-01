Original-Research: Intershop Communications AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Intershop Communications AG

Unternehmen: Intershop Communications AG ISIN: DE000A0EPUH1

Anlass der Studie: Wiederaufnahme der Coverage

Empfehlung: Add seit: 18.01.2017 Kursziel: 1,25 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) veröffentlicht. Analyst Karsten von Blumenthal nimmt die Coverage mit einer ADD-Einstufung und einem Kursziel von EUR 1,25 wieder auf.

Zusammenfassung: Die Intershop Communications AG restrukturiert ihr operatives Geschäft, um die Effizienz zu erhöhen und Wachstumskraft zurückzugewinnen. Der 'Lighthouse 2020'-Plan setzt für 2020 ein Umsatzziel von EUR50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 5%. Investitionen in Vertrieb & Marketing, ein Fokus auf den Großhandelssektor, wo die Digitalisierung der Verkaufskanäle eine Top-Priorität ist, und eine Kooperation mit Microsoft im Cloud-Geschäft sollten Umsatz und Margen ab 2017E steigen lassen. Wir nehmen die Coverage mit einer Hinzufügen-Empfehlung und einem Kursziel von EUR1,25 wieder auf.

First Berlin Equity Research has published a research update on Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1). Analyst Karsten von Blumenthal reinitiated coverage with an ADD rating and a EUR 1.25 price target.

Abstract: Intershop Communications AG is restructuring its operations to increase its efficiency, and regain growth momentum. The 'Lighthouse 2020' plan sets a 2020 revenue target of EUR50m at a 5% EBIT margin. Investments in sales & marketing, a focus on the wholesale sector, where digitalisation of sales channels is a top priority, and a cooperation with Microsoft in the cloud business look set to increase revenues and margins from 2017E on. We reinitiate coverage with an Add rating and a EUR1.25 price target.

