Die Wertpapierexperten der Citi Group bewerten die Aktien des Flughafen Wien aktuell mit einem Kursziel von 27,50 Euro. Ihr Anlagevotum für die Anteilsscheine lautet "Buy".

Die aktuellen Passagierzahlen am Wiener Flughafen fielen besser aus, als die Citi erwartet hatte. Das Management habe außerdem eine um 25 Prozent höhere Dividende für das abgelaufene Jahr angekündigt, heißt es in der aktuellen Studie über die Flughafen-Wien-Papiere. Der Citi-Analyst Andrew Light schreibt darin, der Flughafen rechne im laufenden Jahr mit bis zu zwei Prozent mehr Passagieren, was etwas weniger sei, als von Citi erwartet.

Vor dem Hintergrund der Umstrukturierungen bei der Fluglinie Air Berlin und ihrer Tochter Niki kann die Citigroup die "konservativen" Schätzungen des Flughafen-Managements nachvollziehen: "Wir gehen davon aus, dass das Wachstum der Lufthansa Gruppe, die 38 Maschinen der Air Berlin übernimmt, die Rückgänge bei Niki ausgleichen kann", schreibt Andrew Light im Update.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Citi-Analysten 1,37 Euro für 2016, sowie 1,45 bzw. 1,58 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,63 Euro für 2016, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Mittwochvormittag notierten die Flughafen-Wien-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,49 Prozent bei 27,74 Euro.

