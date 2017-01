DAX-Hamster-Optionsschein mit 23%-Chance zwischen 11.000 und 12.000 Punkten

Die 100-tägige Laufzeit der am 15.9.16 emittierten Hamster-Optionsscheine auf den DAX-Index nähert sich bereits ihrem Ende. Vor allem bei den Scheinen mit den Grenzen bei 10.000/12.000 Punkten, 9.750/12.000 Punkten, 9.500/12.000 Punkten und 10.250/12250 Punkten stehen die Chancen - bei einem DAX-Stand von 11.560 Punkten nur 15 Tage vor dem Bewertungstag - auf eine Rückzahlung mit dem Maximalbetrag von 10 Euro sehr gut.

Bei den Hamster-Optionsscheinen der Société Générale auf den DAX-Index baut sich an jedem Tag, an dem der DAX während der Laufzeit der Scheine auf Schlußkursbasis innerhalb der vorgegebenen Bandbreite notiert, ein innerer Wert in Höhe von jeweils 0,10 Euro auf.

Da die Laufzeit der Optionsscheine 100 Handelstage beträgt, errechnet sich für jeden Schein ein maximaler Auszahlungsbetrag von zehn Euro. Verlässt ein Basiswert während der Laufzeit die Bandbreite, dann reduziert sich der Auszahlungsbetrag lediglich um 0,10 Euro für jeden Tag, an dem der Basiswert außerhalb der Bandbreite notiert. Kehrt der Basiswert wieder in den Korridor zurück, dann steigert sich der innere Wert der Hamster wieder täglich um 0,10 Euro.

Auch die neuen, seit Anfang Januar 2017 angebotenen Hamster-Optionsscheine der Société Générale auf den DAX-Index bieten Anlegern in den kommenden Monaten durchaus attraktive Renditechancen.

23% Chance zwischen 11.000 und 12.000 Punkten

Der Société Générale-Hamster-Optionsschein auf den DAX-Index mit der unteren Grenze bei 11.000 Punkten, der oberen Grenze bei 12.000 Punkten, Bewertungstag 26.5.17, ISIN: DE000SGM93S6, baute seit dem Beginn der 100-tägigen Beobachtungsperiode (4.1.16 bis 26.5.17) einen inneren Wert von 1,00 Euro auf, da der DAX-Index an den bisherigen 10 Handelstagen keine der beiden Grenzen durchkreuzt hat.

Beim DAX-Stand von 11.560 Punkten wurde der Optionsschein mit 7,95 - 8,15 Euro gehandelt. Wenn der DAX-Index bis zum Ende der Beobachtungsperiode innerhalb der beiden Grenzen verbleibt, dann wird dieser Schein am 2.6.17 mit dem Maximalbetrag von 10 Euro zurückbezahlt. Somit bietet dieser Hamster-Optionsschein eine Renditechance von 22,70 Prozent (=72% p.a.).

Verluste werden erst dann entstehen, wenn der DAX-Index auf Schlußkursbasis an weniger als 82 Tagen des 100 Tage laufenden Beobachtungszeitraumes innerhalb des Korridors schließt. Bei 82 Tagen innerhalb des Korridors wird der Schein in der Nähe seines aktuellen Kaufpreises von (82x0,10)=8,20 Euro zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de