Die Deutsche Bank hat die Grenke-Aktie in ihr "German Stock Ideas Portfolio" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Grenke ersetzt in dem Auswahlportfolio das entnommene Papier von Wacker Chemie. Das enorme Gewinnpotenzial des IT-Leasinganbieters werde vom Markt noch deutlich unterschätzt, schrieb Analyst Andreas Neubauer in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet für die Jahre 2016 bis 2018 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (EPS) von 20 Prozent./edh/fbr

ISIN: DE000A161N30