Allianz Worldwide Partners und der stationsunabhängige Carsharing-Anbieter car2go haben eine exklusive europaweite Kooperation geschlossen. Seit dem 1. Januar 2017 erhalten car2go Kunden Allianz-Haftpflichtschutz bei Anmietung eines car2go Fahrzeugs. Die Besonderheit: Die Versicherung ist an das minutenbasierte Bezahlmodell von car2go angepasst. Das Angebot gilt für alle car2go Kunden in den Märkten Deutschland, Italien, Österreich, Spanien und den Niederlanden - und damit für die rund 7.400 Fahrzeuge des stationsunabhängigen Carsharing-Anbieters in Europa. Zu weiteren Märkten sind beide Unternehmen bereits im Gespräch.



Matthias Wünsche, Mitglied der Geschäftsleitung von Global Automotive, Allianz Worldwide Partners: "Mit car2go haben wir einen starken Partner gefunden, um unser Versicherungsangebot im Carsharing-Bereich auszuweiten und zudem unsere Vorreiterrolle im Segment der 'New Mobility' zu untermauern. Wir wollen unseren Kunden innovative Services und einen passgenauen Versicherungsschutz bieten, egal wo und wie sie sich bewegen."



Thomas Beermann, Geschäftsführer car2go Europe, ergänzt: "Mobil und gleichzeitig durch einen starken Versicherungspartner geschützt sein - das bieten wir unseren rund 1,25 Millionen Kunden an 14 europäischen Standorten durch die Partnerschaft mit der Allianz. Dabei besteht der Versicherungsschutz aus einem europaweiten Programm, das individuell auf unser Geschäftsmodell zugeschnitten ist."



In den kommenden Jahren wollen beide Unternehmen weitere gemeinsame Initiativen starten, um den Versicherungsschutz noch spezifischer auf das flexible Carsharing-Modell auszurichten.



