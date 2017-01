Lauda-Königshofen - K+S-Aktie strebt weiter gen Norden! Chartanalyse Die in den letzten Jahren stark strapazierte Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) arbeitet bereits seit Mitte 2013 an einem größeren Boden um 15,00 Euro herum - zwischenzeitlich gelang es im Juli 2015 sogar auf ein Zwischenhoch von 40,28 Euro anzusteigen, jedoch fiel die Aktie anschließend wieder auf ihre Tiefs aus 2013 um 15,02 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

