SCHANGHAI (Dow Jones)--Audi wird frühestens nächstes Jahr die geplante Kooperation mit dem chinesischen Autohersteller SAIC starten. Dieses Jahr werde es keine Produktion oder Verkäufe von Audi-Fahrzeugen geben, sagte Volkswagens China-Chef Jochem Heizmann der Tageszeitung China Daily. Ein VW-Sprecher bestätigte die Aussagen später.

Der deutsche Premiumhersteller hatte im November eine Absichtserklärung mit SAIC für eine langfristige Zusammenarbeit unterzeichnet. Dabei soll es den damaligen Angaben zufolge um die Produktion und den Verkauf von Audi-Pkw sowie um eine mögliche Kooperation bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und um internet-basierte Mobilitätsdienste gehen.

Kurz darauf drohten allerdings chinesische Audi-Händler die geplante Kooperation zu blockieren. Audi verkauft derzeit seine Fahrzeuge über das Joint Venture von Volkswagen und der chinesischen FAW Group. Die Händler argumentierten, dass mit einem weiteren Gemeinschaftsunternehmen die Anzahl der Autohäuser insgesamt zunähme, was letztlich zu sinkenden Gewinnen bei den Händlern führte. Anfang Dezember hatte Audi dann die geplante Kooperation mit SAIC auf Eis gelegt.

Einige ausländische Hersteller verfügen über zwei Kooperationspartner in China, um der wachsenden Nachfrage auch in der Fläche gerecht zu werden. Volkswagen beispielsweise setzt auf FAW und SAIC. Auch die großen Rivalen Toyota, Ford, Nissan und Honda verfügen über zwei Partner. Reine Premiumhersteller wie Audi sind Beobachtern zufolge bei solchen Deals angesichts geringerer Volumina in einer schwächeren Verhandlungsposition.

Ausländische Firmen dürfen in China nur im Rahmen eines Joint Ventures mit einem chinesischen Autobauer Autowerke errichten. Dabei darf sowohl ein ausländischer Konzern mehrere Gemeinschaftsunternehmen haben, wie auch chinesische Hersteller häufig mehrere Joint Ventures eingehen.

