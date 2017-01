Frankfurt - Der Deka-EZB-Kompass ist in den vergangenen Monaten in eine überraschend starke Aufwärtsbewegung übergegangen, so die Analysten der DekaBank.Nachdem sein Wert für November deutlich nach oben habe revidiert werden müssen, sei im Dezember ein erneuter kräftiger Anstieg auf 34,5 Punkte gefolgt, das höchste Niveau seit fast fünf Jahren. Hierzu hätten sämtliche Teilbereiche des Kompasses beigetragen, angeführt von den Inflations- und Kostenindikatoren.

