Apple hat im Schlussquartal 2016 weniger umgesetzt als im Vorjahresquartal. Die Umsätze fielen um 9%. Das war der dritte Rückgang in Folge. In China brach der Umsatz sogar um 29,8% ein. Apple verliert offenbar Marktanteile an einheimische Hersteller. Das Problem, das Apple in China hat, ist leicht zu verstehen: Die Produkte von Apple sind sehr gut, und die Marke des Unternehmens ist stark. Trotzdem liefern viele chinesische Smartphone-Hersteller ähnliche Produkte und Funktionen ...

