Die DZ Bank hat Axel Springer auf ihre "Equity Ideas Long"-Liste gesetzt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54,50 Euro belassen. Auf der Grundlage einer guten Wettbewerbsposition im klassischen Verlagsgeschäft habe der Medienkonzern in der Vergangenheit erfreuliche Ertragsmargen erwirtschaften können und sukzessive in digitale Medien investiert, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Mittwoch. Damit sei Axel Springer deutlich weniger abhängig von den analogen Printpublikationen geworden. Heider sieht auch künftig interessante Umsatz- und Ertragsperspektiven./ck/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2017-01-18/13:18

ISIN: DE0005501357