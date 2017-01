Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Lkw-Zulieferer geplante Zusammenlegung von Produktionsstätten in den USA dürfte von 2018 an zu Effizienzgewinnen führen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Mittwoch. Die vom Management in Aussicht gestellten Kosteneinsparungen erschienen ihm zu konservativ. Die Aktien erschienen derweil trotz der jüngsten Rally immer noch recht anspruchslos bewertet./la/tav

