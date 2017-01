Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS hat die Präsenz in Vietnam mit einem neuen Testlabor in Hai Phong im Norden des Landes ausgebaut. Die neue Anlage, die zu jener im südvietnamesischen Ho-Chi-Min-Stadt kommt, werde unter anderem in den Bereichen Textilien, Schmuck und Spielzeuge tätig sein, teilt SGS am Mittwoch mit. ...

