Die DZ Bank hat Adler Real Estate nach dem Verkauf der Conwert-Beteiligung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 16,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot des deutschen Immobilienkonzerns Vonovia für den Anteil an der österreichischen Conwert sei eine sehr gute Gelegenheit für Adler gewesen, seine Bilanzrelationen zu verbessern, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Mittwoch. So sei ein wirtschaftlicher Vorteil für die im SDax notierten Immobiliengesellschaft in Höhe von rund 50 Millionen Euro entstanden, der nun genutzt werden solle, um höher verzinsliche Verbindlichkeiten zu verringern./ck/zb

